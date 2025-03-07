Певца возмутили новые правила.

Известный украинский певец Арсен Мирзоян высказался о новом приказе Министерства культуры, который с 3 марта начал накладывать ограничения на выезд артистов и медийщиков за границу.

Исполнитель возмутился из-за новых правил. По словам Арсена, Минкульт никак не помогает артистам, которые постоянно пытаются самостоятельно поддерживать украинскую культуру.

"Минкульт вообще в своей жизни для артистов что-то сделал? Вообще для искусства Украины? Вот этот вопрос обсуждается уже достаточно давно... Никто же не заказывал Евгению Филатову создать его сборник "Як звучить світ. Україна", никто не заказывал Артему Пивоварову поднимать стихи "Расстрельного возрождения"... То есть эти люди это сделали сами, финансирование они не просили, это их инициатива. Они это делают, поднимают наследие, обогащают культурное наследие. А Минкульт ни первое, ни второе, ни третье не делает и еще закрывает артистам выезд", - подчеркнул Арсен в интервью для проекта "Тур зірками".

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Певец добавил, что все же надеется на улучшение ситуации для будущего артистов.

"Я думаю, что мы найдем рычаги и найдем пути, как с этой болезнью тоже бороться", - сказал Мирзоян.

К слову, недавно певцов Дмитрия Шурова и Андрея Данилко не выпустили за границу на концерты из-за запрета Минкульта. Артисты вынуждены были отменить свои запланированные выступления в европейских городах, хоть и заранее подавали все необходимые документы на выезд.

Напомним, ранее лидер львовской блэк-дез-метал группы "1914" Дмитрий "Кумар" Тернущак высказался о запрете артистам выезжать за границу. Он также назвал примерную сумму, которую они вложили в организацию концерта в Мюнхене и потеряли эти деньги.

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