Поклонники и другие знаменитости уже отреагировали на новость певицы.

Американская певица Ариана Гранде сообщила о помолвке со своим бойфрендом Далтоном Гомесом.

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«Навсегда и дольше», - подписала снимки певица.

Фанаты и другие знаменитости уже отреагировали на пост певицы. «Поздравляю две прекрасные души. Ариана, мы любим тебя и счастливы за тебя. Далтон, ты счастливчик», - написал американский музыкальный продюсер и представитель Арианы Гранде Скутер Браун.

Поклонники певицы также засыпали пару поздравлениями.

Гомес и Гранде начали встречаться в этом году.

Кто такой Далтон Гомес

Далтоном Гомес - бойфренд Арианы Гранде является агентом по недвижимости в компании Aaron Kirman Group в Лос-Анджелесе. Он занимается продажей домов премиум-сегмента.

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Автор: Ирина Погорелая