Тринчер поделилась некоторыми подробностями.

Украинская актриса, певица и блогер Анна Тринчер в эксклюзивном интервью УНИАН рассказала, когда состоится ее свадьба с блогером Александром Волошиным, который на 14 февраля сделал ей неожиданный подарок.

"Мы планировали свадьбу этим летом, в августе, но у нас уже намечается куча дел и проектов, поэтому, скорее всего, перенесем либо на осень, либо на следующий год. Посмотрим, как получится. Мы не спешим, у нас есть время накопить денег и спланировать все максимально круто. Свадьба - один раз в жизни, и хочется сделать ее невероятной", - сказала Тринчер.

Также звезда поделилась и другими "наполеоновскими" планами на ближайший год.

"У меня цели делятся на материальные и духовные. Что касается материальных, то это - достичь метки в 5 млн подписчиков в Инстаграм, набрать миллион просмотров в сторис, увидеть 10 своих треков в топ-чартах Apple и Spotify, получить по 10 млн просмотров в клипах, достичь определенного заработка. К духовным целям я добавила познать себя, решить свои детские травмы, продолжить работу с коучем по эмоциональному интеллекту, прочитать определенное количество книг и начать полностью правильно питаться", - добавила Аня.

Напомним, ранее Аня Тринчер расплакалась из-за парня в постели, но позже успокоила фанатов.

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