Саша Волошин удивил любимую сюрпризом.

Украинский блогер Саша Волошин сделал своей возлюбленной Ане Тринчер неожиданный подарок ко Дню всех влюбленных.

14 февраля он привел ее в один из киевских тату-салонов. Там Аня познакомилась с 14 людьми, которые на своем теле набили ее портрет. Кто-то сделал это на руке, а кто-то - даже на голове.

Такой сюрприз настолько впечатлил Тринчер, что она написала трогательный пост, посвященный Волошину.

"Не жалею ли я, что выбрала самого лучшего и романтичного мужчину, который ради меня готов на поступки, от которых у других волосы дыбом и мурашки? – Нет. Не рано ли я определилась с тем, с кем хочу прожить всю жизнь? – Нет", – написала Анна.

Напомним, ранее Анна Тринчер рассекретила шокирующую стоимость своей новой груди.

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