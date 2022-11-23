Певица выглядит просто потрясающе.

Украинская певица, актриса, блогер Анна Тринчер поделилась с поклонниками новым видео, на котором предстала в соблазнительном нижнем белье.

Девушка позировала перед камерой в черном полупрозрачном комплекте. Наверх она надела топ с кружевом, а на низ - трусики с высокой посадкой. В таком образе тринчер буквально свела с ума своих поклонников, ведь ее фигуре можно только позавидовать.

Кроме того, в таком откровенном образе можно рассмотреть ее лаконичное тату на ножке с надписью и цветочком.

Видео дня

Стоит отметить, что Тринчер периодически балует своих подписчиков сексуальными снимками. Особенно после того, как она усовершенствовала свое тело, сделав маммопластику.

Напомним, ранее Тринчер и ее мужа захейтили за постановочные видео для повышения популярности. А поводом для критики стал ролик, где к звездной паре пришла устраиваться на работу якобы неадекватная уборщица.

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