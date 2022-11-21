Муж Анны Тринчер Александр Волошин опубликовал видео собеседования с женщиной, которая пришла устраиваться к ним домработницей. Она поинтересовалась у пары чем они занимаются. Когда Аня и Александр ответили, что они блогеры, та начала обвинять их в том, что они ничего не умеют делать.
В сторис в Instagram Тринчер пожаловалась на горничную и рассказала, что встреча была не очень приятная. Она перенервничала, из-за чего снова начались панические атаки. Однако в конце ролика выяснилось, что хамоватая уборщица - это шутка, которую придумали друзья звездной пары.
Поклонники не поверили в то, что Волошин и Тринчер об этом ничего не знали. Публика засыпала пару негативными комментариями.
Реакция соцсетей
- "Не видно, что наиграно? Все играют))"
- "Вы вообще без хайпа можете хоть день прожить?"
- "Еще в начале видео поняла, что разводняк какой-то"
- "Панические атаки у Ани? Очередной хайп"
- "Актер без Оскара!"
Напомним, ранее Анна Тринчер пожаловалась, что на фоне стресса из-за войны у нее участились панические атаки. Она даже показала видео, на котором очередной приступ произошел из-за забытых дома назальных капель.