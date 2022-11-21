Критику написали под недавней публикацией Александра Волошина, где к ним на работу устраивается уборщица.

Муж Анны Тринчер Александр Волошин опубликовал видео собеседования с женщиной, которая пришла устраиваться к ним домработницей. Она поинтересовалась у пары чем они занимаются. Когда Аня и Александр ответили, что они блогеры, та начала обвинять их в том, что они ничего не умеют делать.

В сторис в Instagram Тринчер пожаловалась на горничную и рассказала, что встреча была не очень приятная. Она перенервничала, из-за чего снова начались панические атаки. Однако в конце ролика выяснилось, что хамоватая уборщица - это шутка, которую придумали друзья звездной пары.

Поклонники не поверили в то, что Волошин и Тринчер об этом ничего не знали. Публика засыпала пару негативными комментариями.

Видео дня

Реакция соцсетей

"Не видно, что наиграно? Все играют))"

"Вы вообще без хайпа можете хоть день прожить?"

"Еще в начале видео поняла, что разводняк какой-то"

"Панические атаки у Ани? Очередной хайп"

"Актер без Оскара!"

Напомним, ранее Анна Тринчер пожаловалась, что на фоне стресса из-за войны у нее участились панические атаки. Она даже показала видео, на котором очередной приступ произошел из-за забытых дома назальных капель.

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