Кристина Бычкова рассказала, когда узнала об отношениях блогера и певицы.

Украинская блогерша Кристина Бычкова, которая состояла в браке с блогером Леоном13, он же Сергей Лукьянюк, подтвердила слухи о его романе с популярной певицей Анной Тринчер. Девушка рассказала, когда узнала об отношениях инфлюенсера и артистки.

Как известно, в сети поговаривали, что Леон и Тринчер закрутили роман, поскольку их замечали вместе на улицах и они сами делились в сети, что проводят время вместе. Их общение началось со съемок клипа Анны на песню "Бар за баром", в котором снялся Сергей. На днях сам блогер рассказал о романе с исполнительницей и объяснил, почему у них не сложились серьезные отношения.

После его заявлений на связь в Instagram вышла экс-супруга блогера. Кристина подтвердила информацию об их отношениях. Она отметила, что знала об их романе, однако до последнего надеялась на восстановление своих отношений с Сергеем.

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"Я старалась до последнего не поднимать эту тему и не говорить правду, но все, что сказал Сергей, это правда. Они были вместе, у них были отношения, о которых никто не знал. Одна я знала, у которой была лапша на ушах", - поделилась Бычкова.

Блогерша указала, что роман Тринчер и Леон закрутили, когда сама Кристина уже не жила вместе с мужем. Однако у нее еще были надежды на воссоединение, а также она верила, что до развода дело не дойдет. Но случилось иначе. Бычкова узнала об отношениях бывшего, и после этого они разорвали отношения окончательно.

"К сожалению, это было тогда, когда мы типа разъехались с Сергеем, но он мне сказал, что мы съедемся, все будет окей, мы изменимся. Я верила до последнего, что мы будем вместе, но в этот момент он уже был с Анной", - добавила блогерша.

Напомним, ранее Анна Тринчер выпустила новую песню "Вином текла". Певица рассказала, что этот трек - история о ней и о том, как она поняла, что прежде всего нужно любить себя.

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