Певица ответила, как переживала развод с экс-супругом.

Популярная украинская певица Анна Тринчер высказалась о своем экс-супруге - блогере Александре Волошине. Артистка прокомментировала его побег из Украины и ответила, как переживала развод с ним.

Как известно, пара состояла в отношениях более 3 лет, однако в начале 2024 года они официально объявили, что больше не вместе. Исполнительница говорит, что развод был настоящим ударом для нее и только сейчас она оправилась от пережитого. Последний год был очень сложным для нее.

После болезненного разрыва Анна хотела сразу окунуться в новые отношения, чтобы как можно быстрее забыть бывшего. Певица добавила, что искала мужчину по привычке, ведь до этого жила в созависимых отношениях. Она не понимала, как жить одной. Свою любовь Тринчер пока не встретила, но сейчас она не ищет нового избранника, а сосредоточена на карьере и саморазвитии.

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"По привычке я искала мужчину, потому что жила в созависимых отношениях. Я не понимала, как жить одной. Это все меня ранило, я подсознательно искала сильного мужчину. Ходила на свидания, все это было... Вот, знаете, когда вы приходите со свидания и запах не тот, взгляд не тот, шутки не те, все не то, и это тебя разбивает вдребезги", - вспомнила звезда в комментарии для программы "Ближе к звездам".

После развода с Волошиным Тринчер поддерживала мама беглеца - Елена Порхун. Артистка признается, что до сих пор поддерживает связь с семьей экс-супруга. По ее словам, Елена всегда была на ее стороне.

Сейчас Анну и Александра ничего не связывает, а также у нее нет большого желания общаться с бывшим. Летом этого года Волошин сбежал из Украины. Комментируя это, исполнительница отметила, что блогер "встал не на тот путь".

"Относительно моего бывшего мужа. Я думаю, что он в какой-то момент просто потерял себя и стал не на тот путь. Но я всегда верила в него как в человека, и я верю, что у него найдется сила, может уже так и случилось, вернуть себя себе. Это первый мужчина, которому я сказала "да". Где-то он сломал меня, но это стало катализатором сильной версии меня", - добавила певица.

Напомним, ранее Анна Тринчер возобновила общение с Волошиным. Именно певица сделала первый шаг к примирению.

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