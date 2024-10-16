Артистка высказалась о CHEEV, с которым выпустила романтическую песню.

Известная украинская певица Анна Тринчер, которая ранее выпустила песню "Не знаю" с артистом CHEEV, прокомментировала их роман. Исполнительница ответила, что их связывает с коллегой, настоящее имя которого Владислав Чижиков.

Звезды презентовали страстный клип к новой композиции, а до этого часто были гостями в соцсетях друг друга. Поклонники предположили, что после развода с блогером Александром Волошиным, сердце Тринчер снова занято. А ее избранником является именно CHEEV.

Правда, эта информация является лишь сплетнями. В комментарии для "Фактов ICTV.Life" Анна опровергла романтические отношения с артистом и отметила, что между ними исключительно рабочие отношения. В кадре они мастерски сыграли роль пары, однако в жизни певцы всего лишь коллеги.

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"Что касается меня и CHEEV, то наши отношения сугубо рабочие. Он - невероятно талантливый артист, и я искренне восхищаюсь его творческим подходом. Во время работы над совместной песней у нас было отличное взаимодействие. Я горжусь результатом нашего сотрудничества и уверена, что те дружеские, профессиональные отношения, которые сложились между нами, могут развиваться и в дальнейшем, возможно, в новых проектах", - указала Анна.

Певица говорит, что они с Владом сразу нашли общий язык и им было комфортно работать вместе. Сейчас Тринчер надеется, что в будущем они выпустят еще не одну совместную песню.

"С самого начала было понятно, что у нас есть общая цель - создать что-то действительно стоящее, поэтому плодотворное сотрудничество сложилось почти сразу. Мы не просто быстро нашли общий язык, а почувствовали, что вместе нам работается легко и органично. Можно сказать, что мы достигли профессионального взаимопонимания, и это очень помогло в работе, - рассказала исполнительница.

Напомним, ранее известный блогер рассказал о сексе с Аней Тринчер. Он назвал причину их расставания.

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