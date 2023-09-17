Девушка, вероятно, устала от зажигательных танцев.

Популярная певица Анна Тринчер поделилась с поклонниками видео, на котором тренируется перед сольным концертом в Днепре. Девушка устроила зажигательные танцы под одну из своих песен.

Она продемонстрировала соблазнительные и пластичные движения, которые точно не оставят равнодушными ее поклонников во время предстоящего концерта.

Кроме того, исполнительница появилась на танцполе в белой майке и спортивных штанах. Стоит отметить, что ее образ получился соблазнительным, ведь можно рассмотреть стройную фигуру Тринчер.

Также девушка не надела бюстгальтер, благодаря чему в ее образе появилась еще одна "изюминка".

В конце трека Тринчер просто упала. Вероятно, она слишком устала от изнурительных репетиций, поэтому и свалилась без ног.

Чем известна Анна Тринчер

Анна Тринчер обрела популярность после выхода сериала "Школа". Затем она начала заниматься блогингом и вокалом. Девушка преуспела во всех областях.

Она выпустила много крутых песен, которые неоднократно попадали в чарты - "Метелики", "Не залишай", "Зай", "Короче, понятно", "Кропива" и так далее.

Тринчер замужем за блогером Александром Волошиным. Детей у них пока нет. Пара называет себя чайлд-фри.

Вас также могут заинтересовать новости: