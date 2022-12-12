Девушка серьезно травмировала ногу.

Украинская певица Анна Тринчер рассказала, как упала с лестницы прямо перед концертом. Девушка уточнила, что падение не осталось без последствий - она повредила ногу.

В результате Тринчер обратилась к медикам, так как после падения едва могла стоять на травмированной ноге.

"Я не знаю, как я пережила вчера. Я упала со ступенек и повредила ногу. Я была очень расстроена. И не из-за того, что было больно… Это произошло прямо перед выходом на сцену", - рассказала Тринчер в инста-сториз.

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Также Аня уточнила, что эта ситуация ее очень расстроила, так как на следующий день у нее должны были быть съемки клипа, где она должна была танцевать на каблуках. К тому же и еще один концерт был запланирован.

Знаменитость добавила, что ей хотелось плакать в тот момент.

Напомним, ранее муж Тринчер - Александр Волошин - пожаловался на проблемы с щитовидной железой. Он рассказал, что месяц назад сдал анализы, после чего ему назначили курс лечения. Однако прием витаминов не решил эту проблему.

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