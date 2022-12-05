Александр Волошин сдал анализы, но результат оказался неутешительным.

Украинский блогер Александр Волошин пожаловался на проблемы с щитовидной железой. Он рассказал, что месяц назад сдал анализы, после чего его назначили курс лечения.

Однако прием витаминов не решил эту проблему. Это выяснилось после повторной сдачи анализов. По словам Волошина, два из четырех анализов у него плохие.

"Месяц назад у меня что-то было не ок со щитовидной железой. Мне прописали курс витаминов, я пропил и сдал анализы повторно. Теперь у меня два из четырех анализов х*ровые... Может у кого-то было такое, потому что знаю, что щитовидка - это серьезно", – рассказал Волошин в инста-сториз.

Видео дня

Он добавил, что очень переживает по поводу состояния своего здоровья.

Напомним, ранее Анна Тринчер шокировала кадрами, как она в слезах борется с панической атакой. Она неоднократно рассказывала, что из-за войны у нее появились панические атаки. Они то учащаются, то пропадают.

Вас также могут заинтересовать новости: