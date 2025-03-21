Стало известно, какой была реакция сети на одежду артистки.

Популярная украинская певица и блогерша Анна Тринчер, которая ранее ударила танцовщицу во время концерта, попала в очередной конфуз на своем выступлении. У знаменитости прямо перед выходом на сцену порвался сценический костюм.

Исполнительница в своем Instagram поделилась, что на днях во время одного из концертов в Украине с ней произошел неприятный инцидент. Когда артистка уже собиралась выходить на сцену к зрителям, то заметила, что у нее проблемы с ее нарядом. Оказалось, что на звезде "треснуло" платье перед самым началом концерта.

Правда, времени на решение проблемы у Тринчер не было, поскольку ее ждали зрители в зале. Поэтому она без лишних колебаний вышла на сцену в порванной одежде. На кадрах, которые распространили в TikTok, видно, что дыра на платье была достаточно большой. Наряд порвался на ноге.

В то же время поклонница певицы, которая опубликовала ролик в сети, в подписи к нему поддержала кумира. Она отметила, что поражена поступком Анны, поскольку не каждая бы артистка появилась бы перед зрителями в таком виде.

"Как же мне нравится ее простота. У человека перед выходом на сцену разорвалось платье. Любой другой, возможно, не вышел бы на сцену или искал замену, но не она. Она взяла и вышла такая, какая она есть. Это заслуживает уважения!" - написали в сети.

В комментариях другие пользователи также поддержали звезду. Они указывают, что даже не заметили дырку на платье, а некоторые посоветовали Тринчер иметь на такие случаи еще один концертный образ:

"Честно, если бы я не знала, то и не поняла, что оно разорвано"

"Даже в таком платье она выглядит шикарно"

"Надо всегда иметь два платья, разные случаи бывают"

Напомним, ранее Анну Тринчер заподозрили в плагиате. Пользователи заметили что клип на последнюю песню исполнительницы "Вином текла" очень похож на музыкальное видео Марии Яремчук. Хотя сама звезда никак это не комментировала, но похожие элементы у роликов все же есть.

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