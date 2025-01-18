Сейчас певица не поддерживает связь с отцом.

Популярная украинская певица и блогерша Анна Тринчер впервые за долгое время заговорила о своем отце. Звезда рассказала о сложных отношениях с ним в детстве и поделилась, как пыталась заслужить его внимание.

Исполнительница не скрывала и раньше, что именно из-за напряженных отношений с отцом часто не складывались ее романы с мужчинами. В новом выпуске своей программы "Перепрошую" артистка вспомнила, что в детстве пыталась привлечь внимание отца к себе и получить похвалу от него.

Правда, мужчина, как говорит Анна, был "холодным" к ней и не проявлял свою любовь к дочери. Он был равнодушным к ней и выстраивал более близкие отношения со старшими детьми от предыдущих браков, а не с маленькой дочкой.

"Он всегда был холодным ко мне, не проявлял эмоциональной близости и не пытался ее выстроить. У нас были очень поверхностные отношения. Все заканчивалось на одной фразе: "Я тебе куплю игрушку, но пообещай, что будешь меня слушаться". В этом не воспитание, а ультиматум. И я всегда хотела быть для него очень хорошей", - призналась исполнительница.

В конце концов, это привело к появлению многих комплексов у Тринчер и снижению ее самооценки. Рядом с ней всегда была мама, но она также не была щедрой на комплименты и требовала от девочки каждый раз лучших результатов. Позже это отразилось на отношениях певицы с мужчинами. Она игнорировала свои потребности и пыталась угождать партнерам.

Напомним, ранее Анна Тринчер прямо во время своего концерта забыла слова песни. Исполнительница на секунду растерялась, но потом продолжила свое выступление. В сети распространили видео с этим моментом с концерта.

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