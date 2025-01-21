Певица назвала причину, по которой она пока не хочет строить отношения с мужчинами.

Популярная украинская певица и блогерша Анна Тринчер после развода с блогером Александром Волошиным неоднократно говорила, что ее сердце свободно и она не готова к новым отношениям. На этот раз звезда объяснила, почему не ходит на свидания и как ее недавно разочаровал один мужчина.

Как известно, знаменитость еще в конце прошлого года отправилась за границу. В частности, она провела несколько дней на горнолыжном курорте, а после этого отправилась на Бали. Один 30-летний мужчина за границей пригласил артистку на свидание.

Они провели время за ужином в ресторане, однако дальше их отношения не продолжились и ограничились одной встречей. После этого этот мужчина разочаровал Анну своим поступком. Он начал в сети хвастаться тем, что лично знаком с исполнительницей.

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"Я познакомилась с мужчиной случайно и он меня пригласил поужинать. Я подумала: "Ну почему бы и нет, схожу". Мы просто мило поужинали, на этом все. Ситуация сюр. 30-летний мужчина хвастается абсолютно рандомному человеку встречей со мной. Причем, говоря достаточно неоднозначно, "провели время вместе после концерта", - сказала Тринчер и показала переписку мужчины.

Из-за такого поведения мужчин звезда и не хочет сейчас ходить на свидания. Она убеждена, что ее мужчина не должен вести себя подобным образом и точно встреча с Анной не должна быть его главным достижением в жизни. Певица хочет находиться в отношениях с человеком, который будет ценить ее личные качества, а не будет пользоваться ее популярностью.

"Это очень личная боль и причина почему я чувствую опасность возле мужчин. Уже полгода я не хожу на свидания вообще. Во-первых, я не чувствую, что у меня есть ресурс, время. Во-вторых, я не чувствую, что мне это было нужно. И, в-третьих, я на самом деле восстанавливаю себя после травмирующих отношений. Хочу восстановиться, выстраивать свою целостность для того, чтобы притянуть целостного мужчину и не травмироваться им, и не травмировать его", - добавила знаменитость.

Напомним, ранее Анна Тринчер рассказала, как из-за отца не могла построить отношения. Звезда призналась, что у нее были далеко не лучшие отношения с родным человеком в детстве и поделилась, как пыталась заслужить его внимание.

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