Певица давно известна своими откровениями в личном блоге.

В своем Instagram-блоге Анна разместила видео, на котором показала процесс своих сборов. Сначала она предстала перед зрителями в откровенной пижаме серого цвета, затем в розовых трусах, а после показала как на ней сидит летнее платье кораллового цвета.

Артистка уточнила - за день до премьеры своей новой песни она невероятно нервничает, но тот факт, что она выглядит сногсшибательно, ее немного успокаивает.

Отметим, в январе этого года звезда сериала "Школа" сделала операцию по увеличению груди. По словам Тринчер, она всегда была довольна своим телом, однако размер груди ее расстраивал, поэтому образ певицы был не такой совершенный.

О своем решении Анна не жалеет и смело демонстрирует результаты пластической операции на публику.

Например, недавно участница шоу "Голос. Діти" и "Голос країни" впечатлила "новой" обнажённой грудью.

Также УНИАН писал, что Аня показала себя в прозрачном белье.

Напомним, также Анна Тринчер гневно высказалась о российских коллегах родом из Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: