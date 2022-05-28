Певица пыталась достучаться до своих коллег, но безрезультатно.

Украинская певица и блогер Анна Тринчер рассказала, к кому из своих российских коллег пыталась достучаться в первые недели войны.

По ее словам, она пыталась достучаться до Artik & Asti, Регины Тодоренко, Ани Лорак, Мари Краймбрери и многих других звезд, которые родились в Украине и начинали свою карьеру именно здесь.

Но они и дальше продолжили молчать о войне в Украине. Ни один из них ни разу не высказался о том, что на самом деле происходит на их Родине.

"Они неоднократно приезжали сюда с концертами, их наша украинская публика принимала с открытыми руками, глазами, пела все песни от первой до последней ноты. И поступить так подло, как они, могут только люди без ума, во-первых. А во-вторых, – без сердца, без души. Для меня это просто изверги, не попадают они в мою категорию людей", - рассказала Тринчер в интервью Showbiz 24.

Напомним, ранее Анна Тринчер ответила хейтерам, обвиняющим ее в переходе на украинский язык только после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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