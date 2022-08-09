Поклонники уже успели оценить творчество тату-мастера на теле певицы.

Украинская певица, блогер и актриса Анна Тринчер на днях сделала сразу три татуировки. Девушка не удержалась и показала их поклонникам.

В кадре звезда предстала в джинсах и черной распахнутой рубашке на голое тело. Так она показала татуировку, которую сделала между груди - полумесяц. Второе тату девушка сделала на ножке, а третье - на руке.

Интересно, что Тринчер сделала парное тату с другим блогером Олегом Машуковским. Друзья нанесил на свои тела рисунок в виде маленького сердечка.

"Все прекрасные", "Очень красиво", "Прекрасные татуировки, и ты невероятно красивая", "Мне понравились все тату", "Вау, как изящно", "Круто", - пишут поклонники звезды в комментариях под фото.

Напомним, ранее Анна Тринчер устроила эротическую фотосессию под водой со своим возлюбленным.

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