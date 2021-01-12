Певица показала романтический снимок.

Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой позирует вместе со своим супругом, баскетболистом Янисом Тиммой.

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Молодожены стоят в море и фотографируются во время волны. Анна предстала в розовой комбинации из шелка. При этом нижнее белье на ней незаметно. Вероятно, она решила не надевать трусики.

Янис позировал рядом с Анной в белых шортах. Интересно, что Седокова закинула одну ножку на своего молодого мужа, а он ее поддерживал.

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Автор: Диана Могилевич