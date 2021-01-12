Седокова похвасталась ножками / instagram.com/annasedokova
Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой позирует вместе со своим супругом, баскетболистом Янисом Тиммой.
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Молодожены стоят в море и фотографируются во время волны. Анна предстала в розовой комбинации из шелка. При этом нижнее белье на ней незаметно. Вероятно, она решила не надевать трусики.
Янис позировал рядом с Анной в белых шортах. Интересно, что Седокова закинула одну ножку на своего молодого мужа, а он ее поддерживал.
Седокова похвасталась ножками / instagram.com/annasedokova
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