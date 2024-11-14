Анна Саливанчук рассказала, в чем была причина потери зрения.

Звезда фильма "Свингеры" и сериала "Однажды под Полтавой", 39-летняя украинская актриса Анна Саливанчук призналась, что четыре года назад потеряла зрение. Знаменитость рассказала, что причиной этому стали грыжи в шейном отделе.

Когда звезде было 35 лет, ей пришлось лечь на стол хирурга, несмотря на риск, и сделать операцию. Хирургическое вмешательство было очень опасным, ведь грыжи были в шейном отделе и в случае ошибки врачей, Анна могла остаться человеком с инвалидностью на всю жизнь. Длительное время Саливанчук отказывалась от операции, но все же решилась на нее, потому что у нее просто не было выбора.

Однажды актриса проснулась и поняла, что совсем ничего не видит. Это произошло внезапно: еще вечером у Саливанчук все было хорошо со зрением, а на утро она его потеряла. Знаменитость сразу обратилась за помощью нейрохирурга, который буквально спас ей жизнь. Во время операции Анне установили титановую пластину и зрение к ней вернулось.

"Шкиряк - лучший нейрохирург Украины - меня спас. Я потеряла зрение. Грыжи мне впились мне в спинной мозг и передавили... Я не чувствовала правую руку лечилась и боялась операция, я могла остаться инвалидом. Врачи говорили, если немного задеть, то ты можешь быть без руки, без ноги. Страшно. 35 лет мне было, двое детей. Когда я проснулась и не вижу Никиту (сына - УНИАН), то была готова на операцию", - вспомнила артистка.

Саливанчук отметила, что сейчас она чувствует себя прекрасно и почти не ощущает последствий того страшного периода жизни.

"Сразу после операции у меня рука заработала, я ее почувствовала, потому что это можно было резать, щипать, кусать, вообще ничего не чувствовала. Сразу вернулось зрение и все хорошо. Ничего не чувствую (последствий - УНИАН)", - добавила звезда.

Напомним, ранее Анна Саливанчук призналась, что пережила два выкидыша. Актриса рассказала, что у нее должна была родить дочь и еще один малыш, но им не суждено было появиться на свет.

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