Анна Сагайдачная также поделилась, как сообщила любимому о предстоящем пополнении в семье.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная, которая на днях сообщила, что во второй раз станет мамой, впервые рассказала о новом избраннике, от которого беременна. Артистка также поделилась, как любимый узнал, что скоро станет отцом.

Отметим, что впервые после развода с бывшим мужем, когда Анна призналась, что больше не одинока. Правда, пока что актриса не готова показывать публике нового избранника.

По ее словам, он немедийный человек, поэтому сам не хочет, чтобы их отношения становились публичными. Артистка поддерживает выбор любимого. Более того, она считает, что во время войны не время делиться такими новостями в сети, потому что, мол, немного людей порадуются ее личному счастью.

"Он немедийный человек, у него нет отношения к индустрии и не горит особым желанием. Я поддерживаю эту идею. Тем более сейчас очень много негатива. Я могу понять почему. Война на улице, очень много потерь. Я не думаю, что очень многие порадуются твоему счастью сейчас. В таком состоянии не хотелось бы сейчас получать негативные комментарии. Пока пусть будет так", - отметила кинозвезда.

Знаменитость указала, что для ее мужа будущий малыш будет первым. Она отметила, что беременность была запланированной. Поэтому Анна решила по-особенному сообщить избраннику о предстоящем пополнении в семье. В частности, она сделала сюрприз ему во время УЗИ. Мужчина не знал, что женщина уже беременна и услышал об этом из уст врачей, и впервые увидел ребенка на УЗИ. Актриса говорит, что они планируют партнерские роды.

"Хотелось бы партнерские роды. Но ты же никогда не знаешь, когда это произойдет, как, в каком состоянии я буду. Может, я буду такой агрессивной, что выгоню всех на свете", - добавила Сагайдачная.

К слову, для Анны это будет уже второй ребенок. Она воспитывает сына Тимура от экс-супруга Евгения Третьяка. Пара развелась в 2023 году.

Напомним, ранее беременная жена Владимира Остапчука попала в больницу. Екатерина Полтавская рассказала, что с ней произошло.

Вас также могут заинтересовать новости: