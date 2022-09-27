Сейчас Анна Кошмал - востребованная и известная актриса.

Украинская актриса Анна Кошмал рассказала, что роль в сериале "Сваты" стала для нее первым крупным проектом. В интервью ЖВЛ девушка вспомнила, что на эту роль был очень большой кастинг и многие девушки его провалили.

Когда кастинг закончился, выбирали между тремя претендентками, и тогда еще юная Кошмал не верила в свои силы. Но когда ей сообщили, что утвердили именно ее, не могла поверить.

Именно режиссер проекта Андрей Яковлев стал тем человеком, который поддержал юную и неопытную Аню. Он стал не просто коллегой, но и другом, который уберег от звездной болезни.

"Он сказал: "Сейчас на тебя свалится бешеная популярность, и это серьезное испытание". Сказал, что я должна пройти это очень достойно. Это человек, которого я очень уважаю. И я пообещала ему, что я никогда не задеру нос", - поделилась Анна.

После "Сватов" Анна снималась в "Слуге народа", "Село на миллион", "Великие Вуйки". Это лишь небольшой послужной список знаменитости.

Анна Кошмал и скандал со "Сватами"

Многие актеры, с которыми Анна Кошмал работала почти десять лет, не поддержали ее после полномасштабного вторжения. Как призналась сама знаменитость, ей практически никто не звонил. Однако они выразили свою позицию в другом.

Например, Федор Добронравов ездил к раненным оккупантам в госпиталь, чтобы выразить им свои слова поддержки, а Инна Королева, исполнившая роль Маши Ковалевой, заявила, что украинцам нужна психологическая помощь. Негативно высказалась об Анне Татьяна Кравченко. Исполнительница роли Валентины Будько заявила, что Анна - "неблагодарная".

Напомним, недавно Кошмал рассказала, как война изменила ее жизнь.

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