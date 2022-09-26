Актриса на время покидала Киев, но после стабилизации ситуации снова вернулась в столицу.

Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал рассказала, как война повлияла на ее жизнь. Она сделала об этом отдельный пост в Instagram.

"Война непрестанно учит меня жить в данный момент. И хотя, как банально это не звучало, это действительно спасает все время от всего. Обычно воспоминания в памяти кажутся гораздо более ценными, чем тогда, когда мы их проживаем. Только чувствуя эту ценность сейчас, я чувствую себя по-настоящему живой. Счастлива, когда смеются родные, когда у меня есть возможность просто быть рядом, даже молча. Иногда останавливаюсь на улице и просто смотрю в небо, оно мне всегда напоминает, что мои проблемы, это совсем не проблемы. А перед сном обычно мысленно благодарю за все, что у меня есть. Ценить жизнь - быть мыслями здесь, не в прошлом, не в неизвестном будущем, а здесь..." - написала Кошмал.

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Она также добавила, что уверена - мир до сих пор существует только благодаря любви.

"В подростковом возрасте я думала, что миром управляет любовь… сейчас я думаю иначе… теперь я уверена, что мир до сих пор существует только благодаря любви. И чем меньше ее в мире, тем больше вот всего этого. Я это пишу, потому что верю, что все не безнадежно! Я верю, что мы способны твердо идти к цели, не тратясь на сокрушительные эмоции и то, что нас разрушает", - добавила Кошмал.

Реакции соцсетей

Вот что написали фолловеры под публикацией:

Именно так, Анечка. Я уверена, что только в любви найдем ответ. Обнимаю вас крепко, мы все выдержим и победим.

Правда, только когда проживешь моменты, потом вспоминаешь их с теплотой и желанием испытать эти прекрасные чувства за новой.

Вы очень нежная и женственная на фото!

Все будет Украина!

Позиция Анны Кошмал о войне и скандал со "Сватами"

Очень много коллег Кошмал по сериалу "Сваты" поддержали Россию и ее кровавую политику касательно войны. Например, актер Федор Добронравов, который сыграл роль Ивана Будько, ездил к раненым оккупантам в больницу, чтобы их поддержать.

Также еще одна актриса "Сватов" поддержала геноцид украинского народа. Инна Королева, исполнившая роль Маши Ковалевой, заявила, что украинцам нужна психологическая помощь.

Напомним, звезда "Сватов" Кошмал дерзко обратилась к россиянам.

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