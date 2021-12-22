Певица вышла на сцену в откровенном наряде и нарвалась на критику.

Украинскую певицу Ани Лорак, которая живет и выступает в России, обругали за неудачный образ на сцене.

Исполнительница поделилась подборкой снимков в откровенном наряде и нарвалась на жесткую критику пользователей.

"Новогодний марафон продолжается. Вас ждет много сюрпризов в эту сказочную ночь. Как вам мое перевоплощение?" – поинтересовалась она в Instagram.

И подписчики ей ответили. Кое-кто сравнил ее с Уитни Хьюстон и Тиной Тернер, некоторые восхитились таким "смелым" предновогодним образом исполнительницы: "Какая красивая", "Как всегда шикарная", "Офигенный образ", "Неординарный образ", "Смело".

Читайте также"На старуху похожа": Ани Лорак "разнесли" за опухшее лицо после уколов красотыДругие же массово раскритиковали певицу за неподходящий наряд:

"Песня очень красивая, но образ не для нее", "Господи, столько вокруг красоты, ну почему в трусах?", "Бабе 40 лет, а она в трусах ходит", "Стала как простиГосподи", "Одели бы новогоднее платье, а полуголой вас в течение года видели. Зимой и летом – одним цветом. Отгадка: А.Лорак. Ваши бывшие поклонники", "Опять юбку забыла?", "Вам не надо трусы показывать".

Ранее Ани Лорак сравнили с Аллой Пугачевой из-за кучерявой прически.

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