Артистка лицемерно поздравила поклонников с Рождеством.

Певица Ани Лорак в Рождество вспомнила про свою жизнь в Украине. Опальная артистка поздравил всех с праздником и опубликовала фрагмент из фильма-мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки", где сыграла роль Оксаны.

"С Рождеством! "Вечера на хуторе близ Диканьки" по мотивам повести Гоголя. С теплотой вспоминаю время, когда работали над этим фильмом!" - написала Лорак в комментарии к ролику.

В одном из эпизодов мюзикла Оксана кокетливо говорит зеркалу: "Разве я не красива?". После этого она поет песню со словами: "Ах разве виновата я, что родилась красивою? Что делать мне, душа моя, с такою страшной силою?".

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Под постом россияне восхищались артисткой, а вот украинские фанаты были крайне возмущены цинизмом певицы, которая продолжает жить и зарабатывать в России, которая уничтожает ее Родину:

Лучше бы ты вспомнила, что ты украинка, и не выступала в рашке

Скучаю по украинской певице Ани Лорак. На украинском Вы как-то иначе поете, в самое сердце. К сожалению, теперь Вы другая и украинские теперь у вас только корни.

У нее даже уже и корни отсохли…

Лицемерная приспособленка, сиди там и не высовывайся. Рашистская ж*полизка.

Настоящие украинки поют для Украины, а не на Рашку работают. Все налоги, которые платят, идут на ракеты против нашего народа.

Вечера на хуторе близ Диканьки – что известно про мюзикл

Фильм является российско-украинской работой. Картина снята по мотивам произведения Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством". Премьера фильма в Украине состоялась на телеканале "Интер" 1 января 2002 года.

В мюзикле снялись известные российские и украинские звезды. Так, роль Вакулы сыграл Олег Скрипка, путинист Филипп Киркоров предстал в образе черта, Лолита – Солоха, Алена Винницкая и Надежда Мейхер – подружки Оксаны и многие другие.

Позиция Ани Лорак по войне в Украине

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину певица молчит о своей позиции. Артистка публикует посты о том, что она несет миру любовь через музыку.

Лорак продолжает выступать в РФ, но недавно захотела собрать всю семью вместе.

В первые дни 2023 года она рассказала, как созванивалась с братом, который живет в Украине, на Новый год и услышала звуки взрывов.

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