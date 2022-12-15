Звезду пристыдили за ее пост, украинцы возмущены тем, что она пляшет и поет в стране-агрессоре.

Опальная украинская певица Ани Лорак не устает вызывать волны гневных комментариев в своих соцсетях, публикуя бессмысленные посты, в которых ни слова о войне в ее родной стране. Еще бы, ведь артистка осела в РФ и там развлекает российскую публику.

В этот раз на своей странице в Instagram исполнительница опубликовала фото, на котором предстала в зимнем "луке": объемных джинсах с карманами, черной куртке, шапке, а глаза она спрятала за солнцезащитными затемненными очками. Позирует она на фоне заснеженных деревьев. "Дива" написала:

"Под Новый год, как в детстве, хочется верить в чудеса".

Сеть вскипела из-за нового поста Ани Лорак о "чудесах"

Ани Лорак тут же "разнесли" в сети за эти слова. Ведь в Украине идет кровавая война, гибнут мирные жители, а ей не хватает "чудес":

"Только одно желание, чтобы закончилась война в Украине, и люди зажили мирно"

"Чуда не будет... Будет бумеранг"

"Каролина, чудес не бывает... Слава Украине!"

"Ну да... Все же нормальные люди ждут чуда - поражения агрессора и смерть бункерного деда... Ну если чудо не случится - ВСУ это сделают!"

"Ваши песни вызывают боль. И перед глазами дети, которых убили ракеты, выпущенные из страны, в которой вы живете и дружите с их звёздами, которые все это поддерживают. Вам не стыдно?"

"Хочется напомнить, что детство твое было на родине в Украине, которую сейчас бомбят, а ты молчишь об этом"

"На родине война, а взрослая бабёнка чуда ждет!".

Какую позицию по войне занимает Ани Лорак

Каролина Куек (настоящее имя Ани Лорак) родилась и выросла в украинской Черновицкой области. Здесь она и обрела известность, но с 2014 года певица переехала в Россию.

А после начала полномасштабной войны исполнительница решила и вовсе замолчать об агрессии РФ. Сначала она из-за мощной волны хейта удалила страницу в Instagram, спустя несколько месяцев все же вернулась в соцсеть.

Каролина ничего не пишет о войне, она предпочитает молчать о преступных действиях Кремля. Еще бы, ведь это ее заработок.

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