Ани Лорак показала свою заметно повзрослевшую дочь и обратилась к ней

Девочке исполнилось 13 лет.

Опальная певица Ани Лорак поделилась новой фотографией своей дочери Софии в Instagram и поздравила ее с 13-летием. В кадре девочка позирует в черной водолазке. На ее шее заметно массивное украшение.

Стоит отметить, что София Налкагиоглу сменила цвет волос. Ранее она всегда была брюнеткой, а сейчас перекрасилась в каштановый цвет с оттенком бордового.

Интересно, что Соне сделали макияж с акцентом на глаза, поэтому девочке вообще на себя не похожа.

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"С днём рождения, моя любимая доченька! Будь самой счастливой", - подписала снимок Лорак.

Как отреагировали пользователи сети

"Боже, как она на вас похожа"

"Какая взрослая уже! А какая красивая"

"Какая красивая девочка! Счастья, удачи, здоровья, пусть будет счастливой"

Стоит отметить, что Ани Лорак родила Софию в браке с турецким бизнесменом Муратом Налкагиоглу. Пара была вместе много лет, однако они расстались из-за измен Мурата. После этого у Лорак долго не складывалась личная жизнь. Только недавно она объявила о новых отношениях.

Напомним, ранее 16-летняя дочь Евгения Кошевого призналась, что состоит в отношениях.

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