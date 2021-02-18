Певица анонсировала премьеру новой песни.

Украинская певица Ани Лорак, которая уже несколько лет покоряет Российскую Федерацию, опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото звезда позирует в черном длинной комбинации со вставками из кружева. При этом Лорак выбрала достаточно пикантную локацию для такой фотосессии - кровать.

Таким снимком Ани анонсировала выход новой песни, но подробности она не раскрыла.

"Любовь - это таинство двух душ. Скоро то, чего вы так долго ждали", - подписала фото певица.

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Автор: Диана Могилевич