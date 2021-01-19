Певица последние несколько лет живет и выступает в Москве.

Популярная певица Ани Лорак приехала из Москвы в Киев. В своем Instagram звезда поделилась снимком с родного города.

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"Ох и мороз сегодня. Но прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась. Надеюсь, ваше воскресенье было таким же насыщенным и замечательным", – написала Лорак под фото.

При этом не все фанаты певицы рады тому, что она приехала на свою родину. Некоторые поклонники поприветствовали Ани в Киеве и пожелали хорошо провести время дома, а некоторые считают, что лучше бы Лорак осталась в Москве.

"Хорошего времяпровождения в любимом городе", "Ура, наконец-то в Украине", "А что это ты в Украину приехала?", "Ой, а как вас в Киев занесло?", - написали поклонники.

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Автор: Диана Могилевич