"Зачем вы так себя переделываете?": Ани Лорак раскритиковали за новое фото

Под снимком многие начали писать о том, какая Ани красотка, другие же считают, что прежнюю Лорак уже не узнать.

Опальная украинская певица Ани Лорак порадовала своих фанатов новым карантинным фото, на котором ее лицо кажется то ли слишком отфотошопленным, то ли артистка перестаралась с "уколами красоты".

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Некоторые даже подозревают, что "дива" прибегла к пластике, так как в последнее время она заметно преобразилась.

Свежий снимок Каролина опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она предстала с распущенными волосами, неброским макияжем и в ярком худи.

"Каждый день наполняет нас новыми эмоциями. Как справиться с информацией? Где поставить ограничитель? Что мы впускаем в свою голову? Как срежиссировать счастье? А вы думали над подобными вопросами?", - спросила Лорак своих подписчиков.

В ответ многие начали писать о том, какая Ани красотка, другие же считают, что прежнюю Лорак уже не узнать: "Зачем вы так себя переделываете?", "Красотка", "Где прежняя Лорак?".

Ранее украинская певица, бывшая солистка "золотого" состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова похвасталась пышными формами в сети и рассказала о трудных карантинных буднях.