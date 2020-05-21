"Зачем вы так себя переделываете?": Ани Лорак раскритиковали за новое фото
Опальная украинская певица Ани Лорак порадовала своих фанатов новым карантинным фото, на котором ее лицо кажется то ли слишком отфотошопленным, то ли артистка перестаралась с "уколами красоты".
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Некоторые даже подозревают, что "дива" прибегла к пластике, так как в последнее время она заметно преобразилась.
Свежий снимок Каролина опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она предстала с распущенными волосами, неброским макияжем и в ярком худи.
"Каждый день наполняет нас новыми эмоциями. Как справиться с информацией? Где поставить ограничитель? Что мы впускаем в свою голову? Как срежиссировать счастье? А вы думали над подобными вопросами?", - спросила Лорак своих подписчиков.
В ответ многие начали писать о том, какая Ани красотка, другие же считают, что прежнюю Лорак уже не узнать: "Зачем вы так себя переделываете?", "Красотка", "Где прежняя Лорак?".
Ранее украинская певица, бывшая солистка "золотого" состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова похвасталась пышными формами в сети и рассказала о трудных карантинных буднях.