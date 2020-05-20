Анна Седокова "засветила" огромную грудь в тесном купальнике (фото)

Певица опубликовала откровенное фото.

Украинская певица, бывшая солистка "золотого" состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова похвасталась пышными формами в сети и рассказала о трудных карантинных буднях.

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На своей странице в Instagram в артистка выложила фото, на котором она сидит у бассейна в купальнике, верх от которого ей тесноват. Такой наряд настолько обтягивает бюст Седоковой, что едва удерживает его.

"Я просто хочу сказать, что иногда дерьмовые дни случаются. Их просто нужно пережить. Не каждый день праздник, и не каждый парень супермен. И это нормально. Shit happens. И единственное, что я знаю точно, это то, что я больше никогда не буду летом такой пухленькой, как на этом фото", - написала под снимком экс-"виагра".

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