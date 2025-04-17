Предательница Ани Лорак получила новый украинский паспорт - росСМИ

Российские СМИ сообщают, что предательница Ани Лорак получила новый украинский паспорт. Так как певица находится под санкциями в Украине, сделала она это тайно.
"Певица Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт", – говорится в публикации Telegram-канала Mash.
Учитывая, что украинских посольств в РФ нет, певице пришлось ехать за границу, отмечают пропагандисты.
"Там она без лишнего шума заменила документ. А потом отправила новые данные в ФНС — в рамках закона, чтобы давать концерты в России. Кроме того, Лорак осталась без отчества Мирославовна — в новых украинских паспортах их теперь не указывают", - отметили российские журналисты.
Стоит отметить, что сама артистка пока никак не прокомментировала это. Более того, Лорак продолжает выступать в России и ходить на премии. О войне в Украине она молчит.
Ранее Лорак называла себя "голубем мира", за что ее критиковали как в Украине, так и в России.
Напомним, ранее Ани Лорак вышла замуж за испанца.