С таким заявлением выступил российский депутат и посоветовал ей строить карьеру в Украине.

Пропагандистские СМИ распространили новость, что предательница Украины, певица Ани Лорак получила новый украинский паспорт. После распространения этой информации в стране-агрессоре выступили против возвращения исполнительницы в Россию.

С таким заявлением выступил российский депутат Александр Толмачев, пишут издания в РФ. РосСМИ отмечали, что для получения украинского паспорта артистке пришлось выехать из РФ. Она уехала в Армению, поскольку в России нет украинских посольств.

Возобновила документы молчунья для того, чтобы продолжать свою деятельность в РФ и дальше подпевать путинскому режиму. Сама украинка пока что никак не комментировала новость о получении нового паспорта. Однако на 12 мая у нее уже запланирован концерт в Новосибирске. Правда, выступление может оказаться под угрозой срыва, поскольку пока в России не слишком радостно восприняли новость, что Ани Лорак получила новый украинский документ.

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Толмачев убежден, что певице не стоит возвращаться в террористическую страну. Он предложил ей не приезжать в Россию и продолжать свою карьеру в Украине, где ей также, кстати, не рады. В 2022 году на предательницу СНБО наложил санкции.

"Предлагаю певице, которая уехала, не возвращаться и строить карьеру в столь любимой ей "Незалежной"", - выдал путинист, имея в виду Украину.

К слову, Ани Лорак никак не высказывается о войне уже много лет подряд. Она подпевает Путину на концертах, а также ранее даже хотела стать гражданкой РФ. Она заявляла, что планирует получить паспорт страны-агрессора, но пока что этого не произошло.

Напомним, ранее Ани Лорак тайно вышла замуж. Ее избранником стал испанец Исаак Виджраку. Свадьба состоялась на Мальдивах в тесном кругу гостей. Предательница молчала о своем новом статусе "жены", поскольку хотела сохранить момент бракосочетания только для них двоих с мужем. Пользователи называют ее избранника "альфонсом", поскольку не понимают, как он зарабатывает на жизнь. Он работает массажистом, но его заработки точно меньше гонораров певицы.

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