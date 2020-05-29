"Быть любимой – это желание каждой": Ани Лорак презентовала новую песню

Работа над песней началась еще 10 лет назад.

В пятницу, 29 мая, украинская певица Ани Лорак, сейчас работающая и живущая в России, презентовала новую песню «Твоей любимой».

Читайте также"Без фотошопа было бы лучше...": Ани Лорак раскритиковали в сети за брутальный образ (фото)Трек она опубликовала в своем Instagram.

Новая песня Ани Лорак рассказывает о том, как важно каждому человеку найти настоящую и неподдельную любовь.

«Быть любимой – это желание каждой девушки. Такое простое желание, но так непросто найти ту самую любовь. Пусть эта песня притянет в вашу жизнь искреннюю, взаимную любовь» – написала она в подписи к треку.

Известно, что работа над песней началась еще 10 лет назад, и только спустя годы она увидела свет. Автором трека выступили Евгений Лишафай и сама исполнительница.

Ранее УНИАН писал, как Ани Лорак раскритиковали за новое фото.

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