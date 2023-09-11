Певица говорит, что помогает беженцам, но военную помощь не оказывает.

Опальная певица Ани Лорак разгневалась на журналистов и написала на своей странице в Instagram, что ужасается количеством лживой информации о себе.

Она заявила, что еще в 2008 году россияне радостно ее принимали. А сейчас, к слову, ее хейтят за неоднозначную позицию по войне - она до сих пор не высказалась относительно полномасштабного вторжения в Украину. Однако ее неоднократно подозревали в помощи ВСУ.

"Ещё в 2008 году я получила много любви и признания от простых людей в России. По зову сердца я помогаю детям-сиротам, так как сама прошла через школу-интернат, помогаю семьям, беженцам из Украины. Это адресная помощь людям, потерявшим кров. Я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать никакую военную помощь, так как это противоречит всему тому, во что я верю. Я - певица, а не политик. И я искренне верю, что только любовь и музыка способны объединить нас в мире", - выдала Лорак.

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Она настойчиво попросила СМИ перестать манипулировать ее именем и заниматься честной журналистикой. Также она обратилась к своим поклонникам со словами благодарности за то, что они чувствуют ее сердцем и душой.

Ани Лорак - позиция по войне

Опальная певица неоднократно говорила, что в Украине ей не давали развиваться, потому что она отказывалась участвовать в политических играх. Якобы поэтому она уехала в Россию, так как там у нее была возможность выступать и зарабатывать кровавые рубли.

Однако после 24 февраля 2022 года ее не рады видеть ни в Украине, ни в России. Певица молчит о вторжении РФ. При этом она продолжает выступатьв стране-агрессора и даже стала членом жюри шоу "Ты супер". После этой новости россияне "заклевали" Лорак. Они сказали, что ей там не место.

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