Певица вспомнила о бедном детстве и вере в Бога.

Опальная певица Ани Лорак стала жленом жюри программы "Ты супер" на российском канале. Она решила продолжить свою деятельность в стране-агрессора, несмотря на то, что родилась и выросла в Украине, в Черновцах.

Еще до 24 февраля 2022 года она сделала свой выбор в пользу России, однако мало кто мог подумать, что после полномасштабного вторжения и молчания о нем она продолжит называть себя народной артисткой Украины.

Да-да, Лорак появляется на росТВ именно как народная артистка Украины. Не забывает певица и давить на жалость. Она вспомнила, как росла в школе-интернате из-за того, что мама, расставших с супругом, не могла обеспечивать троих детей.

Лорак с комом в горле вспоминает те времена и говорит, что самое сложное в жизни - не чувствовать любви, быть никому не нужным.

"Мы все нуждаемся в любви. Когда в тебя никто не верит, когда говорят: "Ну, что ты там размечталась? Какая певица, какая артистка? Ты о чем? Где ты, а где все эти люди с телевизора?" А ты простая девочка, у которой нет богатых родителей, нет возможностей. Мне кажется, важно помнить, что артист - это прежде всего характер. Поэтому успеха достигают те люди, которые воспитывают свой характер", - сказала Лорак на росТВ.

Она добавила, что в юности, когда она мечтала стать артисткой, ей помогла вера в Бога. По словам Лорак, бабушка научила ее молиться, поэтому она до сих пор верит, что Всевышний всегда помагает тем, кто трудится, кто не сдается, кто не падает духом.

Как отреагировали пользователи сети

"Такая умная и в Бога верит, а Украину предала и продалась за деньги врагам. Позор"

"Лахудра продажная"

"Нету у тебя никакого будущего"

"Птица мира"

Напомним, ранее Ани Лорак отреагировала на смерть народного артиста Украины.

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