Опальная певица Ани Лорак стала жленом жюри программы "Ты супер" на российском канале. Она решила продолжить свою деятельность в стране-агрессора, несмотря на то, что родилась и выросла в Украине, в Черновцах.
Еще до 24 февраля 2022 года она сделала свой выбор в пользу России, однако мало кто мог подумать, что после полномасштабного вторжения и молчания о нем она продолжит называть себя народной артисткой Украины.
Да-да, Лорак появляется на росТВ именно как народная артистка Украины. Не забывает певица и давить на жалость. Она вспомнила, как росла в школе-интернате из-за того, что мама, расставших с супругом, не могла обеспечивать троих детей.
Лорак с комом в горле вспоминает те времена и говорит, что самое сложное в жизни - не чувствовать любви, быть никому не нужным.
"Мы все нуждаемся в любви. Когда в тебя никто не верит, когда говорят: "Ну, что ты там размечталась? Какая певица, какая артистка? Ты о чем? Где ты, а где все эти люди с телевизора?" А ты простая девочка, у которой нет богатых родителей, нет возможностей. Мне кажется, важно помнить, что артист - это прежде всего характер. Поэтому успеха достигают те люди, которые воспитывают свой характер", - сказала Лорак на росТВ.
Она добавила, что в юности, когда она мечтала стать артисткой, ей помогла вера в Бога. По словам Лорак, бабушка научила ее молиться, поэтому она до сих пор верит, что Всевышний всегда помагает тем, кто трудится, кто не сдается, кто не падает духом.
Как отреагировали пользователи сети
- "Такая умная и в Бога верит, а Украину предала и продалась за деньги врагам. Позор"
- "Лахудра продажная"
- "Нету у тебя никакого будущего"
- "Птица мира"
Напомним, ранее Ани Лорак отреагировала на смерть народного артиста Украины.