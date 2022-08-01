Егор Глеб сбежал от нее из-за нехватки денег.

Российский продюсер Леонид Дзюник рассказал, что опальную певицу Ани Лорак бросил возлюбленный, саунд-продюсер Егор Глеб, который несколько лет назад ушел к ней от певицы TAYANNA.

Продюсер добавил, что причина их расставания кроится в отсутствии стабильного финансового дохода у Лорак. Так, певица отменила концерты в России, недавно она лишь выступила на свадьбе в Ереване.

"В том, что он сбежал от Лорак в США, нет ничего удивительного. Видно, у нее стало совсем плохо с деньгами. Откуда им взяться, когда толком нет ни концертов, ни телесъемок? А без денег она ему на хрен не сдалась. Или она думала, что нужна ему как женщина?", - сказал Дзюник в комментарии росСМИ.

Напомним, Ани Лорак уже более пяти месяцев молчит о войне в Украине. Она отменила свои концерты в России, но так и не высказалась о полномасштабном вторжении, несмотря на то, что Россия бомбит ее родную Украину.

Также известно, что ООО "Ани Лорак Продакшн", которая занималась созданием клипов, песен и организацией концертов, прекратила свою деятельность по решению налоговой. Причиной стало уклонение от уплаты налогов или неподача налоговой декларации за прошлый год.

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