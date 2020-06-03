Ани Лорак блеснула грудью в откровенном платье (фото)

Образ Каролины — простой и соблазнительный одновременно.

Опальная украинская певица Ани Лорак в своих "историях" в Instagram опубликовала серию соблазнительных фото.

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Так, перед камерой артистка позирует в белом откровенно сексуальном образе. В кадре Лорак "засветила" не только декольте, но и стройные ножки, надев платье с высокими разрезами на бедрах.

Образ Каролины — простой и соблазнительный одновременно. Для фото она распустила волосы и нанесла не слишком яркий макияж.

Ранее известный певец, секс-символ украинской поп-музыки Виталий Козловский порадовал своих фанатов в Instagram пикантным снимком.

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