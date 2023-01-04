26-летний ирландский актер поужинал в кафе с Анджелиной.

Голливудскую актрису-красотку Анджелину Джоли засняли во время того, как она сидела в британском кафе за чашкой кофе с ирландским актером Полом Мескалем - звездой мини-сериала "Нормальные люди".

Экс-супруга Брэда Питта проводит первые дни 2023-го года в Лондоне, там ее заметили с 16-летней дочерью Шайло.

47-летняя звезда и 26-летний актер были замечены во время свидания после спектакля Пола "Трамвай "Желание". Фотографию с двумя знаменитостями показал в своих "историях" в Instagram поклонник. "Анджелина Джоли вчера посмотрела "Трамвай "Желание", а затем они выпили кофе в кафе", – подписан кадр. Как видим, для встречи Мескал выбрал красную футболку, Джоли была в темном тренче.

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Как пишут СМИ, неожиданное свидание актеров произошло всего через несколько дней после того, как Мескал объявил о расставании со своей девушкой Фиби Бриджерс.

Кто такой Пол Мескал

Пол Мескал — ирландский актер. Он получил известность после исполнения главной роли Коннелла Уордрена в мини-сериале "Нормальные люди", принесшей ему телевизионную премию BAFTA в категории "Лучший актер".

Также снимался в фильмах "Незнакомая дочь", "Божьи создания", "Недруг", сериале "Обманутая".

Личная жизнь Анджелины Джоли

Джоли была замужем три раза - за Джонни Ли Миллером, за Билли Бобом Торнтоном и за Брэд Питтом. Все ее избранники являются актерами.

Джоли и Питт развелись в 2019-м, они жили в официальном браке с 2014 года. История их отношений началась еще тогда, когда Питт был женат на актрисе Дженнифер Энистон.

В паре Анджелины и Брэда родились трое детей, а также актриса усыновила еще троих.

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