Предложение о съемках в картине артисты получили от Дэнни Росснера.

Известные американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт, которые скандально разошлись пять лет назад, могут снова воссоединиться в кино. Звездам Голливуда предложили сняться в одном фильме. Стало известно, какой гонорар им пообещали создатели будущей ленты.

Как пишет Page Six, такое предложение артисты получили от продюсера Дэнни Росснера. Он, по данным издания, пообещал знаменитостям гонорар в 60 миллионов долларов, если они воссоединятся на экранах. Такая большая сумма объясняется тем, что Джоли и Питту, которые ведут многолетнюю борьбу за опеку над детьми и состояние после развода, будет нелегко сыграть в паре в кино.

Звезды избегают встреч друг с другом и не вспоминают имен бывших. Как известно, во время кинофестиваля в Венеции организаторам, чтобы избежать конфликтов, даже пришлось запланировать показы фильмов, где сыграли актеры, в разные дни.

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Росснер отметил, что новый проект, в котором он хотел бы, чтобы роли сыграли Анджелина и Брэд, это полон страсти фильм. Актерам предложили сыграть влюбленную пару. Их история разворачивается в отеле "Мартинес" в Каннах, Франция, во время Второй мировой войны. Лента основана на реальных событиях из жизни владельца отеля. В картине Питту предложили роль хозяина отеля Эммануэля Мартинеса, а Джоли - его возлюбленную и музу Эмму Дигард.

"У нас есть любовная сцена... И она тоже страстная. Это не неприлично, но есть очень тяжелые любовные сцены. У Мартинеса была жена, и у него была любовница", - рассказал об идее фильма продюсер.

Что касается гонораров актеров, если они все же согласятся на съемки, то не получат одинаковые выплаты. Росснер будет предлагать 37,5 миллионов долларов для Питта, и всего 22 миллиона долларов для Джоли.

К слову, актеры состояли в браке пять лет. У них есть шестеро общих детей: близнецы Вивьен и Нокс, дочери Шайло и Захара и сыновья Пакс и Мэддокс.

Напомним, ранее у Анджелины Джоли из-за развода с Питтом возникли проблемы с деньгами. Актриса распродает имущество в США

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