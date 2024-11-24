Они не видели детей уже 8 лет.

Скандалы вокруг звездной экс-супружеской пары Брэда Питта и Анджелины Джоли не утихают. Оказалось, что актриса не позволяет видеться его родителям с внуками. Об этом пишет издание Daily Mail.

По словам инсайдеров, родители Питта очень переживают из-за того, что не могут поддерживать связь с внуками уже 8 лет.

"Родители Брэда Питта не видятся со своими любимыми внуками около восьми лет из-за развода и судебных разбирательств между актерами. До расставания они были частью жизни внуков и проводили много времени вместе. Теперь так тяжело видеть, что все изменилось. Им уже за 80, и мысль о том, что они больше никогда не смогут проводить время с детьми, их очень расстраивает", - отметил инсайдер.

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К слову, из-за недоразумений с Джоли актер также не может общаться с детьми. А недавно стало известно, что дочь Шайло отказалась от фамилии известного отца. По слухам, Анджелина настраивает потомков против Брэда.

Что известно об отношениях Анджелины Джоли и Брэда Питта

Актеры были женаты с 2014 года. У них родилось трое общих детей, а также они воспитывали троих приемных.

В 2019 году Анджелина на борту самолета обвинила Брэда в применении насилия к ней и детям. Это стало причиной развода звездной пары. Однако во время расторжения брака экс-влюбленные начали скандально выяснять отношения. Много лет они судились из-за опеки над детьми и другими общими вопросами, которые до сих пор не могут решить.

Напомним, ранее Анжелина Джоли рассказала о своем ребенке, который ненавидит публичность.

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