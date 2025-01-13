Стало известно, кто стал инициатором развода.

Известный украинский футболист, экс-вратарь сборной Украины Андрей Пятов, который ранее объявил, что разводится с женой, сейчас получил официальное подтверждение этому. Знаменитость после почти 20 лет брака больше не вместе с избранницей Юлией.

Об этом сообщило издание "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра. Стало известно, что инициатором разрыва стала экс-супруга спортсмена. В октябре прошлого года она подала судебный иск на развод. В нем женщина отметила, что они не состоят в отношениях, не ведут совместного хозяйства, не имеют взаимных прав и обязанностей. А также указала, что не хочет восстанавливать отношения с Пятовым.

Кстати, ни Юлия, ни Андрей на суд не пришли. Сам экс-вратарь ранее отправил заявление, в котором согласился с решением бывшей и согласовал рассмотрение дела в его отсутствие. Следовательно, уже они получили документы о разводе и официально перестали быть супругами.

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К слову, Андрей и Юлия Пятовы поженились в 2005 году. У них есть четверо общих детей - трое дочерей Даша, Милана, Майя и сын Лев. Впервые о намерениях расторгнуть брак заговорил футболист.

В ноябре 2024-го он намекнул, что причиной развода стали "его ошибки", правда, какие именно, не раскрыл. Андрей отметил, что избранница давала ему много шансов и прощала много раз, но он не оправдал ее надежд. Тогда мужчина поблагодарил Юлию за совместную жизнь и за поддержку на протяжении этих лет.

Напомним, ранее жена Андрея Пятова после развода заговорила об изменах. Юлия решила внести ясность и рассказала об истинных причинах расставания.

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