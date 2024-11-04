Жена футболиста Андрея Пятова после развода заговорила об изменах: 'Решение болезненное'

Были ли измены в их отношениях - читайте дальше.

После 19 лет брака распалась одна из самых крепких пар украинского футбола - Андрея и Юлии Пятовых. Новость о разрыве появилась в Instagram Юлии, а впоследствии Андрей опубликовал эмоциональное сообщение, в котором взял на себя ответственность за развод.

"Причиной нашего развода стали мои ошибки, которые уже невозможно исправить", - написал футболист, чем спровоцировал волну слухов о возможной измене.

Юлия решила внести ясность и рассказала в Instagram об истинных причинах расставания.

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"Решение болезненное, но взвешенное... И когда-нибудь Андрей расскажет нашу историю, если захочет. Андрей - замечательный человек, примерный отец, и им он и останется в моей жизни", - заявила Юлия.

Она также отметила, что в их браке не было измен и скандалов, а Андрей написал свое сообщение, чтобы избежать лишних домыслов.

Юлия призналась, что после объявления о разводе столкнулась с волной хейта и безосновательных обвинений.

"Многое о себе узнала", - иронично заметила она.

Несмотря на все трудности, пара пытается сохранить уважение друг к другу и достойно пройти через этот сложный период.

Напомним, Андрей Пятов сообщил о разводе после 19 лет брака.

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