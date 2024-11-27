Ведущий обратился с просьбой к поклонникам и призвал их не забывать о родных.

Известный украинский ведущий, юморист, звезда шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков публично обратился к своей маме, которой не стало в 2022 году в Мариуполе. Знаменитость рассказал, что, если бы родной человек не умер, то отмечал бы день рождения.

В своем Instagram телезвезда публично обратился к маме и поздравил ее с особым праздником. Сегодня, 27 ноября, Валентина Николаевна праздновала бы свой день рождения. Однако война унесла ее жизнь. Ее звездный сын опубликовал архивное черно-белое фото женщины, сделанное зимой, вероятно, в родном Мариуполе.

В подписи к кадрам Бедняков оставил трогательную подпись, в которой не мог не пошутить. Мама волновалась за ведущего, чтобы тот не заболел, поэтому он обратился к покойной и отметил, что тепло одевается в прохладное время. А также заверил, что не ходит в кроссовках зимой.

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В дополнение, Андрей поздравил маму с днем рождения и подчеркнул, что не забыл ее и до сих пор сильно любит.

"Сейчас я бы заносил цветы в твою квартиру. Но сюрприза бы все равно не получилось, потому что ты еще с самого утра стояла у окна и выглядывала мою машину. С днем рождения, Валентина Николаевна! Я не в кроссовках, мам. Не переживай, пальцы не мерзнут. Люблю тебя сильно", - написал знаменитость.

Кроме того, юморист обратился к подписчикам и призвал их не забывать о самых родных людях. В частности, он попросил чаще звонить мамам, потому что жизнь может оборваться в любой момент.

"Наберите маму! Это важно!" - добавил Бедняков.

К слову, сердце Валентины Николаевны перестало биться в окруженном Мариуполе 6 апреля 2022 года. Женщина болела, а ужасные условия проживания во время нападения оккупантов только обострили ситуацию. Сестра ведущего похоронила родного человека, а сам Бедняков не смог попрощаться с мамой.

Напомним, ранее режиссер-друг Беднякова прокомментировал его развод с женой. Евгений Синельников ответил, почему не будет рядом с другом в сложный период.

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