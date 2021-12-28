Мужчина изменил прическу и уже показал первые фото.

Победитель второго сезона романтического реалити "Холостячка" Андрей Задворный решился изменить имидж. Мужчина сделал новую стрижку и уже похвастался новым стилем в своем Instagram.

На фотографии он позирует в белой рубашке в полоску, светлых штанах, а на плечи накинул зеленый свитшот. Также Андрей дополнил образ темными очками.

"Красавчик", "Такой красивый мужчина", "Стильные фото", "Хороший", "Парень, да ты шикарен", - пишут поклонники в комментариях под фото.

Читайте также56-летняя Ассия Ахат впервые призналась, что стала бабушкойНапомним, после финала шоу "Холостячка-2" Андрей Задворный расстался со Златой Огневич спустя 1,5 месяца отношений. Все - по инициативе мужчины, у которого прошли чувства.

После пост-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта" на обоих обрушилась волна критики, ведь многие не одобряли выбор Златы в финале. Затем и сама бывшая пара начала обмениваться колкостями в своих постах и "историях" в сети.

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