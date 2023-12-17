Он считает, что нельзя дискриминировать людей из-за языка.

Украинский певец и военный Андрей Хлывнюк высказался относительно языкового вопроса. По его словам, он не хочет, чтобы людей дискриминировали из-за разговоров на русском языке.

На YouTube-канале "Пряма червона" он сказал, что кто-то в любом случае будет разговаривать на русском, но это не значит, что человека нужно гнобить из-за этого.

"Я не хочу дожить до того момента, когда кто-то обидит женщину или ребенка из-за того, что она не знает языка страны, в которой оказалась внезапно почему-то. Может, даже и транзитом. Не хочу дискриминации по языковому или еще какому-либо признаку. Бытовой дискриминации, я этого не хочу", - отметил Хлывнюк.

Он добавил, что не видит проблемы в языковом вопросе, потому что и на фронте, и в тылу все понимают, кто есть кто. Однако, считает Хлывнюк, постепенный переход на украинский все же состоится. Если мы будем наследовать примеру балтийских стран, то рано или поздно в Украине русского языка в быту не будет существовать.

"Мы должны выжить как нация, и квоты важны. Все это очень важно. Но не сделается это все так просто. У нас есть пример балтийских стран, который мы должны воплотить в жизнь. Он действенный. Польский и чешский пример сработали. Но охота на ведьм – это же робеспьерщина", – добавил артист.

Напомним, ранее лидера "Бумбокса" обвинили в побеге с "нуля" за границу. Он ответил всем хейтерам.

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