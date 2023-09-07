Зрители пришли в восторг от ее выступления.

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верки Сердючки, дал концерт в Майами, во время которого прокричал любимый лозунг украинцев.

Прямо со сцены Данилко выкрикнул: "Путин, чтобы ты сдох". Зрители отреагировали на это очень бурно - они сразу же начали громко аплодировать и подкрикивать.

"Друзья, сегодня сходим с ума. Я назвала нашу программу лирически и романтически: "Путин, чтобы ты сдох". Я рада, что вам нравится это название", - добавил Андрей Михайлович.

Кроме того, Данилко исполнил песню "Russia Goodbye", которую переделал во время полномасштабного российского вторжения.

Также во время концерта на большом экране появилось фото главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он показывал всем присутствующим сердечко.

Напомним, ранее Сердючка перед туром в США жестко обматерила россиян и задрала юбку.

"Российские пропагандоны говорят, что мы не приедем в Америку в тур. Х*й вам, бл*дь, приедем! Танцевать будем", - сказала артистка.

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