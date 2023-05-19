По его словам, он обеспечивает еще и маму со свекровью.

Украинский шоумен Анатолий Анатолич пожаловался на нехватку денег из-за полномасштабной войны в стране, однако удивил суммой, которую ежемесячно тратит на содержание своей семьи.

В программе "ЖВЛ" он рассказал, что живет за городом, поэтому у него большие расходы на бензин. Кроме того, он материально обеспечивает свою маму и свекровь. Немало денег, по словам шоумена, уходит и на содержание домашних питомцев.

"Только на бензин в месяц у нас уходит 30−40 тысяч гривень, школа в районе 50−60 тысяч гривень, плюс продукты и квартплата. Где-то 150 тысяч гривень выходит", - сказал Анатолич.

При этом Анатолич отметил, что стал меньше зарабатывать. По его словам, с 24 февраля 2022 года у него практически не было заработков. Вся семья жила на сбережениях.

Ранее Анатолий Анатолич рассказал, что только на содержание собак он тратит около 10 тысяч гривень ежемесячно. Кроме того, если они с семьей хотят отправиться в путешествие, то это дополнительные расходы.

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