В комментариях под фото фаны желают актрисе выздоровления.

В сети обсуждают новое фото актрисы, звезды сериала Моя прекрасная няня Анастасии Заворотнюк.

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Снимок был опубликован на фан-странице прекрасной няни в Instagram.

"Оставляйте в комментариях Ваши пожелания для Анастасии. Поправляйся. Мы тебя ждем", - говорится в подписи под новой фотографией Заворотнюк.

В кадре (когда он был сделан — неизвестно, поэтому не станем утверждать, что он свежий) актриса выглядит заметно располневшей.

В комментариях к фото многие фаны Анастасии желают ей сил и скорейшего выздоровления.

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Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений. Сама артистка "пропала" из соцсетей.

В мае 2020 года в России впервые на всю страну официально обнародовали диагноз Заворотнюк - глиобластома. Это произошло на совещании Путина и сотрудников Института молекулярной биологии РФ.

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Автор: УНИАН