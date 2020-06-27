Бывший бойфренд Волочковой подал на нее в суд – требует 130 миллионов рублей

По словам бизнесмена Владислава Фоменко, Волочкова использовала его «в целях неосновательного обогащения».

Бывший бойфренд балерины Анастасии Волочковой, бизнесмен Владислав Фоменко подал на нее в суд и требует возместить ему 130 миллионов рублей.

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По его словам, Волочкова использовала его «в целях неосновательного обогащения». Балерина якобы затеяла в доме ремонт за 30 миллионов рублей. Однако, когда работы были почти завершены, пьяная Волочкова выгнала рабочих и разорвала отношения с Фоменко. В итоге строительная бригада выставила счета бизнесмену.

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«Я попал в долговую кабалу и должен был находить деньги любым способом. Результатом сложившейся ситуации стали мои проблемы с законом», - написал Фоменко.

Именно из-за этого, утверждает бизнесмен, его приговорили к 2,5 года лишения свободы.

В свою очередь Волочкова обвинила его во лжи и заявила, что он психически болен. По словам Фоменко, из него сделали посмешище, это причинило ему вред и страдания, вследствие чего у мужчины началась затяжная депрессия. За возмещение морального ущерба бизнесмен потребовал еще 100 миллионов рублей.

Как сообщал УНИАН, скандальная российская балерина Анастасия Волочкова 20 января отметила свой 44-й день рождения и показала подарок от возлюбленного.

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